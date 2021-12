Sgarbi: San Siro è un monumento, errore buttarlo giù (VIDEO)

"Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monumento".

“Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monumento. E’ inutile buttare giù una cosa per farne una nuova, è sempre un errore: il futuro non ci perdonerà”. Così all’agenzia stampa Mianews il deputato e critico d’arte Vittorio Sgarbi, interpellato in merito al progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di Milano.

Di ieri la notizia che due comitati che si oppongono all’abbattimento dello stadio e al progetto di Inter e Milan (e del sindaco Sala) presenteranno a breve un ricorso al Tar.