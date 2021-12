Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) mentre aumentano di 50 i ricoverati nei reparti ordinari dove in totale i ricoverati sono 1.307. A fronte di 203.314 tamponi effettuati, sono 8.292 i nuovi positivi (4%). I decessi sono stati 17 per un totale complessivo di 34.793 dall’inizionio della pandemia. I nuovi casi per provincia: Milano: 3.548 di cui 1.534 a Milano città; Bergamo: 394; Brescia: 619; Como: 332; Cremona: 189; Lecco: 195; Lodi: 253; Mantova: 302; Monza e Brianza: 772; Pavia: 431; Sondrio: 42; Varese: 686.