Speranza: “Rispettate le misure anti Covid”

“Bisogna tenere altissimo il livello attenzione e chiediamo uno sforzo in più ai cittadini nel rispettare le misure, dalle mascherine all’evitare gli assembramenti. Chiedo con forza di fare il possibile, abbiamo bisogno dello sforzo di tutti”: così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Che tempo che fa’ . “Chiediamo uno sforzo sulle vaccinazioni, il mio invito è prenotarsi per la terza dose”ha poi aggiunto il Ministro. “E’ sicuramente vero che c’è una situazione non semplice a livello italiano e europeo e i numero sono in crescita e tale crescita rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie. Valuteremo la congruità delle misure facendo una riflessione con i nostri scienziati” ha affermato il Ministro.