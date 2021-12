Terremoto, Fontana, nessuna segnalazione di danni

“Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”. Lo rende noto il presidente della Regione Attilio Fontana, che spiega: “La scossa di terremoto è stata di magnitudo 4,4 ed è stata sentita in tutta la Lombardia. L’epicentro è stato vicino a Bonate Sotto, Bergamo”. Anche la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo conferma che la scossa non ha provocato danni: “L’evento non ha arrecato danni evidenti a cose e persone, ciononostante per una verifica più puntuale di tutte le strutture educative e scolastiche l’Amministrazione ha provveduto a richiedere conferma della situazione nei singoli edifici ai referenti di plesso per nidi e infanzie e ci stiamo raccordando anche con i Dirigenti Scolastici per le scuole Primarie e Secondarie, insieme alla nostra Area Tecnica e a MM. È stata richiesta inoltre una ulteriore indagine visiva sugli elementi esterni delle strutture scolastiche quali torrette e costruzioni simili così da dare riscontro puntuale anche su di essi. Analoghe attenzioni e verifiche sono in corso sugli altri edifici comunali di competenza dell’Amministrazione” la vicesindaca e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo in merito al terremoto avvertito questa mattina a Milano.