Scossa di terremoto in provincia di Bergamo, avvertita anche a Milano e in Brianza. E’ successo alle 11.34. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto è stato di magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro a Bonate Sotto (Bergamo). La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo, di Monza e Brianza fino a Milano. I palazzi hanno tremato e alcune persone, soprattutto chi abita ai piani più alti, sono scese in strada. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano fanno sapere che non sono segnalate particolari criticità. Alcune scuole per precauzione sono state evacuate.