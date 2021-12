Piano freddo, il sostegno ai senza fissa dimora dei volontari di Cisom

Con l’inverno e l’irrigidirsi delle temperature scatta il Piano Freddo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, per portare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilità. I volontari del CISOM presidiano le vie di diverse città della Lombardia (ma anche del resto d’Italia) per prestare assistenza – anche di tipo medico – a quanti hanno come casa solo un giaciglio di fortuna, su panchine o marciapiedi, alla mercé delle intemperie. Sono persone straniere ma anche italiane, sole e vulnerabili, che non possono contare sull’aiuto di una rete di parenti o amici. Spesso alle spalle hanno un vissuto caratterizzato da disagi familiari, separazioni, dipendenze da alcool e droghe, problemi di salute, disoccupazione, problemi con la legge; tutti fattori che li hanno condotti lentamente verso l’esclusione sociale, la più estrema. Il CISOM attraverso i suoi volontari, offre un servizio costante di assistenza agli “invisibili” attraverso la distribuzione di coperte, giacconi e indumenti pesanti, prodotti per l’igiene del corpo, cibi e bevande. Inoltre, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, attraverso i suoi volontari medici e infermieri, garantisce cure e assistenza sanitaria.

Ma non solo. Come spiega Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, “Oltre che del cibo o di una coperta calda, ciò di cui queste persone sentono veramente la mancanza è il calore umano, un po’ di vicinanza, il sentirsi meno soli ed emarginati. Instaurare un rapporto di fiducia con loro è veramente importante, richiede una certa costanza in quanto il più delle volte si mostrano diffidenti e soprattutto provano vergogna nel chiedere aiuto. I volontari CISOM sono formati per lavorare innanzitutto sul rapporto umano, per donare dignità oltre che cure materiali. Donare loro un po’ del nostro tempo è un atto di amore e fratellanza che assume un significato ed un valore superiore, andando ben oltre la semplice assistenza prestata in strada”.

Ecco le iniziative di aiuto che i volontari del CISOM stanno portando avanti in Lombardia a sostegno delle persone anziane, famiglie in difficoltà e senza fissa dimora.

MILANO

In sinergia con il Comune di Milano, i volontari del CISOM sono a lavoro per portare il loro sorriso oltre a cure sanitarie, coperte, viveri ai senza fissa dimora. Ogni mercoledì e domenica, dalle 19.30 a mezzanotte (e spesso anche oltre), gli automezzi del CISOM percorrono le zone d’interesse come il centro storico e alcune vie del Municipio 4 e 5 e l’ambulatorio medico mobile staziona presso le stazioni FS di Garibaldi e Rogoredo, a settimane alterne. In vista di possibili ondate di freddo intenso, il CISOM intensificherà le uscite settimanali coinvolgendo più volontari su più turni. Tra le novità di quest’anno, l’attivazione di un’Unità di Strada diurna. Per ulteriori informazioni gruppo.milano@cisom.org. Facebook: Cisom.milano – Instagram: Cisom_milano.

MONZA E SEREGNO

Dalle 21.00 all’una di notte, il venerdì e il sabato, sono attive le unità di strada del CISOM con un mezzo SMOM pick up per offrire assistenza alle persone più fragili. Inoltre, presso la stazione, ogni venerdì sera, tre le 21 e le 23, è presente un presidio sanitario composto da un’ambulanza con medico e infermiera.

Da dicembre, anche a Seregno inizia il servizio Unità di Strada, ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23.30 circa. I volontari saranno a disposizione delle persone più bisognose incontrandole direttamente nei luoghi dove trovano ricovero per la notte, offrendo pasti caldi e coperte, fino a cercare di progettare per loro un percorso di recupero.

Per ulteriori informazioni: Capo raggruppamento Vincenzo Lucisano gruppo.monzabrianza@cisom.org. Facebook: Gruppo Monza Brianza – CISOM – Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta; Instagram: cisomgruppomonza

BRESCIA

Tutti i martedì, dalle 20.00 alle 23.00, le Unità di Strada del CISOM presidiano le strade della città per offrire il proprio aiuto a chi soffre. Offrendo una bevanda calda o una coperta, i volontari del CISOM ascolteranno i bisogni di ogni persona senza fissa dimora, cercando di soddisfarne le necessità. Oltre a distribuire generi di conforto l’intento dei volontari del CISOM è di offrire anche un supporto umano, per instradare chi ne ha bisogno verso i centri e i servizi offerti dal Comune. In vista di un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche, le attività delle Unità di Strada saranno potenziate ulteriormente. Per ulteriori informazioni Capo raggruppamento Leonardo Spataro gruppo.brescia@cisom.org; Facebook: Gruppo Brescia – CISOM -Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta Instagram: cisom.brescia

LECCO

L’Unità di Strada del CISOM a Lecco ogni venerdì dalle ore 20,00 alle ore 24,00, girano vari punti della città per consegnare generi alimentari e vestiario, in collaborazione con i City Angeles per lo scambio di informazioni sui luoghi da presidiare. I volontari del CISOM sono impegnati anche a Rogoredo, nel “Boschetto”, in ausilio al Gruppo CISOM di Milano, per aiutare i giovani a rischio e tossicodipendenti, ogni mercoledì sera, dalle ore 18,00 alle 24,00. Per ulteriori informazioni Capo raggruppamento Alessandro Cameirana gruppo.leccosondrio@cisom.org; Facebook: CISOM Gruppo Lecco Sondrio; Instagram: cisom_leccosondrio.