I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 134.761

– i nuovi casi positivi: 4.765

– in terapia intensiva: 145 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.189 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 34.648 (+29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.687 di cui 703 a Milano città;

Bergamo: 250;

Brescia: 535;

Como: 303;

Cremona: 90;

Lecco: 83;

Lodi: 128;

Mantova: 156;

Monza e Brianza: 542;

Pavia: 219;

Sondrio: 54;

Varese: 480.