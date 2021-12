Papa Francesco ha ricevuto Ibrahimovic in un'udienza privata. L'attaccante del Milan ha poi postato la foto dell'incontro sui social, con la scritta "Peace and Love".

Papa Francesco ha incontrato Zlatan Ibrahimovic in un’udienza privata. L’attaccante del Milan ha portato in dono al Pontefice una maglia rossonera e una copia del suo libro “Adrenalina”. Ibra ha voluto poi raccontare a tutti dell’incontro, postando sui social una foto che lo ritrae al fianco di Papa Francesco, entrambi sorridenti. “Peace and love” ha scritto il calciatore su twitter, pubblicando la foto, che ha ottenuto migliaia di “like”