Fontana, Lombardia in zona bianca anche nella settimana di Natale

“Anche la settimana di Natale sarà in zona bianca” : lo ha detto il presidente Fontana. “I dati che sono pervenuti oggi e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca perché, nonostante la crescita dei numeri, l’occupazione dell’area medica e delle terapie intensive rimangono al di sotto della soglia prevista” ha aggiunto Fontana che poi ha parlato del vaccino. “Stiamo cercando di aumentare il più possibile la terza dose perché è l’unico mezzo attraverso il quale ci possiamo difendereper ora i numeri tengono abbastanza. Adesso vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, ma noi confidiamo molto che l’aumento di vaccinati e terze dosi possano essere l’arma che blocca questo virus” ha detto il governatore lombardo rispondendo a chi gli chiedeva come si stesse comportando la Regione di fronte all’aumento di casi di variante Omicron in Lombardia