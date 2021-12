San Siro, nasce il comitato per il referendum contro il nuovo stadio

Venerdì 17 dicembre alle 20,30 alla Camera del Lavoro verrà lanciato il comitato “Referendum X San Siro”. “L’assemblea è aperta a singole persone, associazioni, comitati, forze politiche – si legge in una nota dei promotori – che intendono contrastare il progetto di abbattimento della Scala del calcio e la speculazione edilizia che conseguirà fatta passare per rigenerazione del quartiere San Siro”. “Il 5 novembre la Giunta ha deliberato il pubblico interesse per la proposta progettuale dei fondi immobiliari proprietari di Milan e Inter – aggiunge la nota – che prevede l’abbattimento del Meazza e la costruzione di un nuovo stadio più piccolo oltre ad alberghi, centri commerciali e residenziale di lusso. A urne ancora “calde” tutto il riserbo sulla vicenda che la maggioranza e il Sindaco hanno avuto cura di mantenere è crollato e si sono manifestate le reali intenzioni. Lo stadio Meazza è un bene pubblico, le aree su cui sorge sono pubbliche, qualsiasi progetto deve essere fatto nell’interesse della cittadinanza, i progetti promossi da Milan e Inter vanno in direzione opposta: sono finalizzati a generare plusvalenze per risistemare i bilanci delle due squadre.

Appuntamento venerdì 17 dicembre alle 20:30 alla Camera del Lavoro di Corso di Porta Vittoria 43, Milano”.