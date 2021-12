Vaccini ai bambini, 16 mila prenotazioni in Lombardia

Primo giorno di prenotazioni del vaccino anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni in Lombardia. Alle 13 la Regione registrava 16.145 richieste, a fronte di una platea di circa 600 mila piccoli: il 2,6%. Numeri piuttosto bassi. Tra coloro che hanno prenotato, 7.200 abitano nel territorio di Ats Milano (45%), mentre le Ats dell’Insubria, della Brianza e di Brescia hanno raccolto circa 1.800 richieste ciascuna. Ultima nella lista delle prenotazioni l’Ats della Montagna, la meno popolosa: 324 richieste. Per rispondere ai dubbi dei genitori la Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre dalle 17 alle 19 una diretta social, in cui vari esperti risponderanno alle domande delle famiglie. Già da ora è possibile inviare i propri quesiti al numero 334.6324686, con un messaggio Whatsapp.