Anche Vasco contro l’abbattimento di San Siro

“San Siro è stata la storia della mia straordinaria avventura. San Siro è per sempre”. Con questo messaggio Vasco Rossi ha pubblicato una story su social che inizia con la condivisione del messaggio per salvare San Siro lanciato su Twitter tre giorni fa da Steven Van Zandt, chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen, e poi procede l’alternarsi di spezzoni di concerti di Rossi da tutto esaurito e parti di intervista in tv in cui il rocker modenese celebra il Meazza e il suo pubblico. “Il pubblico di San Siro è stato il primo pubblico che mi ha adottato: Milano, Brescia e poi Torino sono stati i primi che mi hanno apprezzato in epoca non sospetta, quando nessuno mi considerava. Amo molto il pubblico milanese e mi sento vicino. San Siro è stato l’inizio della mia straordinaria avventura. Per la prima volta un italiano portava 75mila persone a vederlo, più gente dei cantanti stranieri”, ha spiegato Rossi. Il video di Vasco è stato condiviso su Facebook dal promoter di concerti Claudio Trotta, uno degli animatori del comitato SiMeazza contrario al progetto di Milan e Inter sul nuovo stadio. “Anche Vasco riconosce lo Stadio di San Siro nelle sue stories come patrimonio collettivo. – scrive Trotta- ‘San Siro per sempre!!’. Grazie Vasco Rossi”.