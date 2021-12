Vaccini, Moratti: “Ieri 96 mila somministrazioni in Lombardia”

Intanto in Italia è stato superato l'88% di vaccinati con la prima dose.

Sono 96 mila le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Lombardia. Di queste quasi 83 mila sono terze dosi. Lo evidenzia l’assessorato regionale al Welfare, guidato da Letizia Moratti, in relazione al report giornaliero sulle vaccinazioni. Vicino dunque l’obiettivo di arrivare a centomila somministrazioni giornaliere, posto dal coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato che, a livello nazionale. “stamani è stato superato l’88% di persone over 12 vaccinate con la prima dose e l’85% che ha completato il ciclo vaccinale, e crescono negli ultimi giorni le prime dosi: dobbiamo insistere convincendo anche gli incerti e chiamando le persone per le terze dosi, per le quali abbiamo superato i 10 milioni di richiami fatti”. Questo, ha rilevato, “è il primo punto su cui investire; poi c’è una seconda leva: le misure precauzionali e le mascherine. Se insistiamo su vaccini e comportamento possiamo provare a gestire questa ondata molto seria e consistente”.