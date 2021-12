Scala, 12 minuti di applausi per la Prima del Macbeth

Oltre 12 minuti di applausi per la Prima del Macbeth che ha inaugurato la stagione scaligera. Tra i più applauditi Anna Netrebko e Luca Salsi. Per il regista Davide Livermore applausi ma anche qualche ‘buu’ dal pubblico.

Un lungo applauso, durato oltre 5 minuti, con tutto il teatro in piedi anche prima dello spettacolo: e’ l’omaggio della Scala al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel palco reale del teatro. Un incessante e appassionato applauso, con l’orchestra e il maestro Riccardo Chailly che erano già pronti per l’esecuzione dell’Inno di Mameli e tutto il pubblico in piedi. “Ci state regalando una grande interpretazione” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, portando i suoi complimenti agli orchestrali nel corso della pausa.