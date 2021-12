Letizia Moratti invece che alla Prima va a San Patrignano

Letizia Moratti ha deciso di compiere una scelta simbolica nel giorno di Sant’Ambrogio e della prima della Scala. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia infatti a deciso di andare a San Patrignano. “Nelle scorse ore – ha scritto su Facebook – ho deciso di non partecipare questa sera, martedì 7 dicembre, giorno di SantAmbrogio, alla “prima” della Scala dove andrà in scena Macbeth. In questi giorni sono infatti impegnata a SanPatrignano, da cui ero lontana da qualche tempo. Alla mondanità, seppur in un’occasione di alto profilo culturale, ho preferito vivere questo “ponte” dedicando queste mie giornate ai ragazzi della Comunità di recupero. Auguro a tutti un momento di serenità e riposo”.