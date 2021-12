“Dopo tanti anni mi riempie d’orgoglio, sono felice per chi ha pensato a me. Vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo e questo mi fa molto piacere. Lo metteremo assieme ai miei migliori trofei”. Lo ha detto Franco Baresi, bandiera del Milan, a margine della cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. L’ex capitano del Milan ha parlato della partita di questa sera contro il Liverpool, decisiva per le qualificazioni della squadra rossonera agli ottavi di Champions League, “bisogna affrontarla sempre con grande determinazione, essere ambiziosi. Sono partite belle da giocare. Sono speranzoso, non dipenderà solo da noi”.