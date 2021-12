Duplice violenza sessuale, i due arrestati scoperti durante una festa

Saranno interrogati domani i due uomini fermati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due ventiduenni, aggredite venerdì sera in provincia di Varese. I due, un 21 enne italiano e un 27 enne marocchino, sono in carcere a Busto Arsizio (Varese). I carabinieri li hanno trovati in un appartamento a Venegono Inferiore (Varese), nella notte tra sabato e domenica, durante una festa molto rumorosa che ha spinto i vicini a chiamare il 112. Sarà il Gip di Busto Arsizio a procedere con la convalida del fermo, mentre proseguono le indagini della Procura di Varese per fare chiarezza sulle singole responsabilità nell’ambito delle due violenze.