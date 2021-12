Meteo, Immacolata con la neve anche in pianura

La nuova perturbazione arrivata dal Nord Atlantico, la n.2 di dicembre, è responsabile di un tempo molto instabile soprattutto a Sud. Alle sue spalle affluirà un massa d’aria fredda di origine artica responsabile, soprattutto all’inizio della prossima settimana, di un generale calo delle temperature. L’aria fredda in arrivo nel Mediterraneo favorirà la formazione sul Mar Ligure di un centro di bassa pressione che rapidamente scivolerà verso Sud. Seguirà un martedì di tregua, ma in attesa però di un’altra perturbazione, in arrivo mercoledì 8, quando sulle regioni settentrionali nevicherà a bassa quota, fino anche in pianura nelle regioni di Nord-Ovest.