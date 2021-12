“An Irish Christmas Tale – Un racconto di Natale irlandese” è lo spettacolo musicale in due atti con balli, musiche e canzoni irlandesi eseguite dal vivo in programma sabato 11 e domenica 12 dicembre all’EcoTeatro di Milano. Un racconto natalizio ambientato nell’Irlanda nei primi del ‘900, una storia poetica che racchiude tutti gli elementi delle fiabe tradizionali, in grado di affascinare piccoli e grandi spettatori. Uno spettacolo che mette in luce le abilità tecniche della Compagnia, capace di creare coreografie dai ritmi incalzanti, sostenuti dalla potenza delle tradizionali “Heavy Shoes” irlandesi, costruendo dei veri e propri dialoghi esclusivamente attraverso il progressivo“battering” delle scarpe. Completano la performance quattro popolari musicisti italiani, che nelle esecuzioni, utilizzano gli strumenti musicali della tradizione gaelica e la voce narrante dell’attore Andrea Pellizzoni della compagnia teatrale Dramatrà che in modo creativo, racconterà i diversi passaggi di questa nuova fiaba irlandese.

Ecoteatro

Via Fezzan 11 – 20146 Milano

http://www.ecoteatro.it

Biglietti:

Intero platea/galleria: € 20 Ridotto € 15 – Speciale bambini sotto i dodici anni a 12 euro acquistabili solo in teatro.

Prenotazioni telefoniche negli stessi giorni e orari – Tel. 02 82773651

Email: biglietteria@ecoteatro.org

Tutte le informazioni sulla biglietteria e per acquistare i biglietti on line al seguente link: www.ecoteatro.it/contatti

AN IRISH CHRISTMAS TALE

Ideazione e Produzione: Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys.

Spettacolo musicale in due atti con balli, musiche e canzoni irlandesi, eseguite dal vivo. Durata totale 85 minuti (I atto 40 minuti circa – II atto 40 minuti circa)

Ballerini della Compagnia spettacoli Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys:

Perla Davide, Letizia Perin, Alessandra Medici, Martina Poggioni, Roberta Farè, Giulia Vecchietti, Simone Rota, Umberto Crespi, Marco Tomasini, Rebecca Amico, Margherita Porro, Gemma Brescia.

Il video e le scenografie sono a cura di Miricreas (Davide Bernasconi e Martina Bertoli)

Le esibizioni saranno accompagnate da quattro popolari musicisti italiani, che nelle esecuzioni, utilizzeranno prevalentemente gli strumenti musicali della tradizione gaelica:

Lorenzo Testa (Dirty Bastards) suonerà banjo e mandolino

Guido Domingo (Dirty Bastards) voce, chitarra

Luca Crespi (Inis Fail) – uilleann pipes

Luca Rapazzini (Birkin Tree) – fiddle