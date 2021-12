Sci, apre la stagione anche la Valle Camonica

In Valle Camonica è arrivata la neve e da questo fine settimana aprono tutte le stazioni sciistiche presenti sul territorio. Ma non solo: la Valle Camonica permette di svolgere numerose attività sportive: ciaspolate, sci di fondo, pattinaggio. Via libera dunque all’accensione degli impianti a Pontedilegno-Tonale, una delle più importanti mete per gli sporti invernali a livello internazionale e a Montecampione, in bassa Valle Camonica. Inaugurazione della stagione anche a Borno Monte Altissimo e ad Aprica – Corteno Golgi, con l’assoluta novità della suggestiva superpanoramica notturna del Baradello.