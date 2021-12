Natale solidale a Desio, arriva il “Dono Sospeso”

Torna a Desio (Mb) il “Dono sospeso” , iniziativa solidale promossa per Natale dall’associazione Desio città Aperta e dal circolo Briani, giunta alla quarta edizione. Quest’anno sarà realizzata anche in collaborazione con l’associazione Zenzero che si occupa, tra i vari progetti, dell’accoglienza dei rifugiati afghani. Aderisce all’iniziativa l’associazione dei commercianti desiani, Confcommercio Alta Brianza. E la Posteria sociale, progetto nato qualche mese fa gestito dal Consorzio Comunità Brianza a sostegno delle famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali del comune e dalla Caritas.

La modalità è simile a quella del caffè sospeso. Il commerciante che aderisce all’iniziativa espone in vetrina la locandina. Il cliente può comprare un prodotto e lasciarlo “in sospeso”, in negozio. Oppure può lasciare un contributo economico in appositi contenitori. I fondi raccolti serviranno per comprare altri doni. I volontari passeranno poi a raccogliere i regali e li distribuiranno per Natale alle famiglie in difficoltà segnalate dalla Posteria Sociale e dalle altre associazioni che si occupano di fragilità. I doni saranno distribuiti anche alla comunità alloggio per minori di Desio, ai bambini ricoverati in ospedale e alle famiglie afghane ospitate in diversi centri della Lombardia. L’anno scorso grazie a questo progetto e alla generosità dei desiani sono stati raccolti e distribuiti oltre 400 doni . Quest’anno l’iniziativa si allarga: sono 19 i negozi che hanno aderito e i doni andranno non solo ai bambini ma anche ai loro genitori. «Negli anni passati, come volontario, ho portato i regali ai bambini di famiglie in difficoltà – afferma Mauro Confalonieri di Desio Città Aperta – Ho visto la gioia dei bambini per un regalo inaspettato e il pianto commosso dei genitori, che pensavano di non poter un fantastico gesto, per una Desio solidale e inclusiva». «Perchè il Dono Sospeso? Per essere vicini, concittadini, solidali, attenti all’altro – aggiunge Angela Colombo di Desio Città Aperta – Per dare la possibilità, anche a chi fa fatica, di vivere un momento di spensieratezza e felicità. Un piccolo gesto non risolve i problemi, ma riempie e riscalda l cuore. E ‘ interessante vedere lo slancio e l’attenzione dei negozianti, sapere che in tanti si guarda fuori dal piccolo guscio è bello». «Donare è un atto di puro egoismo perchè fa stare bene prima di tutto con noi stessi – dice Stefano Sala dell’associazione Zenzero – L’iniziativa del Dono Sospeso è la testimonianza della pura bellezza di donare per noi, per gli altri, per una società più vera e autentica. Insieme possiamo dare valore a ogni singolo gesto e moltiplicare il significato della parola altruismo». «Ho subito apprezzato l’iniziativa ” Dono sospeso ” e quindi sto partecipando con il mio negozio. In un periodo così difficile dobbiamo cogliere queste occasioni di solidarietà per poter aiutare altre famiglie e persone meno fortunate: piccoli gesti che condivisi acquIstano senso e fanno bene da entrambe le parti» afferma Carlo Aliprandi presidente dei commercianti desiani. «Attraverso questa iniziativa vorremmo arrivare al cuore di tutti i desiani e coinvolgerli perchè una città diventa accogliente e inclusiva proprio in queste occasioni» conclude Mario Riva presidente del consorzio Comunità Brianza.

