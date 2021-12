Kei, il pitbull salvato per un miracolo ora cerca casa

Era stato recuperato dai volontari della Lega del Cane in Puglia in mezzo alla strada, con sassi e plastica nello stomaco e in condizioni disperate. Dopo operazioni e cure ora sta bene. L'associazione lancia un appello per la sua adozione.

La storia di Kei è cominciata all’insegna della sofferenza inimmaginabile. Il povero cane, infatti, venne trovato dagli attivisti della Lega Nazionale Difesa del Cane di Trani,in Puglia, in campagna, accanto a una valigia, praticamente in fin di vita. Era totalmente denutrito – racconta l’associazione in una nota – e in ipotermia, con cicatrici su diverse parti del corpo. I primi controlli veterinari hanno subito evidenziato un quadro clinico davvero preoccupante e nello stomaco aveva pietre e pezzi di plastica che evidentemente aveva mangiato nel tentativo di sfamarsi. È stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e la sua voglia di vivere ha avuto la meglio, nonostante le basse aspettative.

Da quel giorno gli attivisti LNDC non hanno smesso di occuparsi di lui e di offrirgli le cure migliori per far sì che tornasse a essere un cane sereno e in salute. Purtroppo, ovviamente, il suo passato e anche la delicatezza della sua razza hanno lasciato degli strascichi e tuttora ha problemi intestinali che però non sembrano compromettere troppo la sua qualità della vita, anche se molto probabilmente rimarranno cronici per sempre. Sta lentamente riprendendo peso e attualmente sta prendendo diversi integratori che lo aiutano nella gestione delle sue intolleranze e difficoltà di digestione e assorbimento.

Nonostante tutto quello che ha passato, Kei è un cane dolcissimo e molto affettuoso con le persone. L’abbandono e la crudeltà a cui è stato sottoposto non hanno scalfito la sua fiducia negli umani e vogliamo che la sua fiducia non venga tradita nuovamente. Per questo cerchiamo per lui una casa dove possa essere accolto come un vero e proprio membro della famiglia per dimenticare il suo triste passato. Come quasi tutti i pitbull purtroppo non va d’accordo con altri cani, in particolare maschi, quindi la situazione ideale per lui sarebbe essere adottato come unico cane o al massimo con una femmina tranquilla.

Kei ha solo due anni circa e non merita di finire la sua vita in canile. Chi vuole adottarlo o chiedere informazioni su di lui può contattare la Sezione LNDC di Trani che lo ha in gestione, al 3476089257 o scrivendo a lndc.trani@gmail.com.