Gianna Nannini e Francesco De Gregori reinterpretano “Diamante”

Gianna Nannini e Francesco De Gregori si uniscono per la prima volta in duetto reinterpretando “Diamante”, la storica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Il brano sarà in radio e disponibile in digitale dal 10 dicembre. Un duetto su una canzone iconica, in cui si incontrano le voci di due artisti che hanno incantato generazioni con la loro inconfondibile cifra stilistica. Da oggi, venerdì 3 dicembre, “Diamante” di Gianna Nannini feat. Francesco De Gregori è disponibile in pre-save https://forms.sonymusicfans. com/campaign/gianna-nannini- feat-francesco-de-gregori- diamante/. Gianna Nannini e Francesco De Gregori, colleghi e amici, hanno segnato la storia della musica italiana. Francesco De Gregori ha scritto per Gianna Nannini il brano “Ninna nera” contenuto nell’album “Dispetto” (1995). Lo scorso anno, la rocker ha omaggiato il brano di De Gregori “La donna cannone” (1983) reinterpretandolo per il progetto I Love My Radio.

A causa delle normative vigenti legate al covid, il tour di Gianna Nannini previsto in Italia nel 2021 è stato riprogrammato nei teatri a partire da marzo 2022. Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, Gianna Nannini a grande richiesta si prepara così a tornare sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

Queste le date di “In Teatro Tour 2022”:

1 marzo: GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

14 marzo: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

17 marzo: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

19 marzo: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

25 marzo: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE

26 marzo: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

28 marzo: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31 marzo: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)