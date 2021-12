De Corato, ci voleva la pandemia per vedere controlli sui mezzi di Milano

Controlli sui mezzi pubblici, interviene l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato (FdI): “Per anni abbiamo assistito a tutto: aggressioni ai conducenti, ai controllori e al personale nei mezzanini della metro. Rapine e violenze sessuali ai viaggiatori. Danneggiamenti dei mezzi e risse tra bande rivali. Persino i sindacati hanno indetto scioperi per denunciare l’insicurezza sui mezzi Atm chiedendo aiuto a polizia, carabinieri e ghisa. Oggi finalmente vediamo forze dell’ordine e incaricati di pubblico servizio collaborare, non per prevenire il verificarsi di episodi simili a quelli elencati, ma per controllare i green pass ai passeggeri. Bene i controlli, ma c’è voluta la pandemia per vederli finalmente sul trasporto pubblico locale. Mi auguro che questa sinergia possa durare nel tempo e non esaurirsi con la fine dell’emergenza sanitaria”.