Desio: leghista e no green pass la donna arrestata con 450 kg di hashish

E’ Jona Mullaraj la 36enne di origini albanesi, militante della Lega e no Green pass, la donna arrestata oggi dai carabinieri a Desio (Monza e Brianza) con l’accusa di aver gestito un traffico di droga dopo averle sequestrato 450 kg di hashish. Arrivata in Italia anni fa, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto che la vedono impegnata in gazebo e sezioni della Lega, oltre a selfie con Matteo Salvini e altri rappresentanti locali del Carroccio e post a favore delle manifestazioni no Green pass. Mullaraj ufficialmente lavorava nel campo dell’edilizia ma, stando ai carabinieri di Desio, coordinati dalla Procura di Monza, aveva lei il controllo dello spaccio di droga scoperto oggi, trasformando un box in un magazzino di stoccaggio merci illecite.