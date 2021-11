Skipass gratis per gli under 16 in Lombardia

“Grazie all’iniziativa regionale ‘Free Skipass dicembre 2021 – Per la ripartenza della montagna’, da domani, mercoledì 1 dicembre, sino alla Vigilia di Natale tutti i ragazzi lombardi di età inferiore ai 16 anni potranno sciare gratis negli impianti della Regione“, lo ricorda Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi. Mentre sono esauriti i voucher per le lezioni coi maestri di sci è ancora possibile ottenere i biglietti di risalita gratuiti per gli ‘under 16’, registrandosi sul sito www.skipasslombardia.it e richiedere la tessera ‘Skipass Lombardia PayPerUse’ o scaricare dal sito l’apposito modulo da compilare (sia on line che volendo off line) da consegnare in biglietteria per ottenere un giornaliero gratuito di località.