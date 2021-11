Seregno, ritrovato sano e salvo il 14enne scomparso

E’ stato rintracciato e sta bene Leonardo, il ragazzo di 14 anni scomparso lunedì in Brianza. L’adolescente si era allontanato da casa dopo la scuola e non vi aveva più fatto ritorno. Martedì mattina i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano lo hanno rintracciato grazie alla geolocalizzazione del telefono in zona Fulvio Testi a Milano, in seguito all’attivazione da parte dei colleghi di Seregno. Il 14enne si trovava a casa di un parente ed è stato raggiunto dai carabinieri che ora lo riaffideranno ai genitori. Da lunedì pomeriggio sui social erano susseguiti diversi appelli per ritrovarlo. A diffondere una nota era stata anche l’associazione Penelope Lombardia che si occupa di persone scomparse.