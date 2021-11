Gambero Rosso assegna”Tre Torte” alla Pasticceria Martesana di Milano

Il massimo riconoscimento della guida, per il settore pasticceria, alla bottega storica di via Cagliero a Milano.

La Pasticceria Martesana di Milano ha conquistato le prestigiose “Tre Torte” della Guida “Pasticceri & Pasticcerie 2022” del Gambero Rosso, giunta all’undicesima edizione. Con un punteggio di 90 punti su 100, la pasticceria rientra così tra i soli 27 locali su tutto il territorio nazionale premiati con il più alto riconoscimento, nonchè la quarta realtà meneghina inserita all’interno della guida. Bottega Storica nata oltre cinquant’anni fa, Martesana si prepara a celebrare il Natale festeggiando con i Maestri Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente un altro importante traguardo dopo la vittoria ad Artisti del Panettone 2020, che ha consacrato il suo lievitato come più buono d’Italia. Fondata nel 1966 da Vincenzo Santoro, oggi affiancato dall’Excecutive Pastry Chef Domenico Di Clemente, Pasticceria Martesana è presente in città con quattro diversi punti vendita: la storica sede di via Cagliero, a poca distanza dall’omonimo naviglio da cui la pasticceria prende il nome, i negozi in via Paolo Sarpi e in piazza Sant’Agostino e il recente locale all’interno del nuovo Mercato Centrale di Milano, hub gastronomico dedicato alle eccellenze della città nato a settembre 2021.