Brianza, ragazzino scomparso, avviate le ricerche

Leonardo, 14 anni, di Seregno, non ha fatto rientro a casa lunedì pomeriggio.

C’è molta apprensione in Brianza per un ragazzino di 14 anni, Leonardo, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, lunedì. Il quattordicenne abita a Seregno e frequenta l’Iti Fermi di Desio. E’ alto circa 165 centimetri e porta gli occhiali. Al momento della scomparsa aveva lo zaino di scuola, un giubbotto scuro e una felpa arancione. Da Desio si è spostato a Meda, dove sono state perse le tracce. I parenti hanno lanciato l’allarme. La sua fotografia sta girando nelle chat di classe delle scuole della zona. I carabinieri hanno avviato le ricerche.