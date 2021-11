Covid, positivo un assessore in Regione, test a tappeto al Pirellone

L’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, è risultato positivo al Covid. La notizia è arrivata durante la seduta di consiglio regionale di domenica pomeriggio dedicata al dibattito sulla nuova legge sanitaria. A quanto si apprende, l’assessore sta bene e non risulta sia stato in contatto stretto del Presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore non dovrà dunque mettersi in quarantena. Nessuno stop nemmeno all’esame della revisione della legge sulla sanità.Martedì si svolgeranno i test molecolari al Pirellone su consiglieri e personale. Una precauzione dovuta al fatto che dal 10 novembre il Consiglio regionale è convocato ogni giorno per discutere la riforma sanitaria e Caparini è stato uno degli assessori più presenti in Aula durante il dibattito. A rendere nota la positività di un assessore è stato, nel pomeriggio, il consigliere di +Europa Michele Usuelli. “E’ notizia di questa mattina nelle nostre chat interne della positivizzazione di un importante assessore della giunta lombarda. I contatti stretti nelle ultime ore dovrebbero mettersi in quarantena” ha detto Usuelli chiedendo spiegazioni sul prosieguo dei lavori. “In accordo con la cabina di regia, abbiamo organizzato per martedì dalle ore 9 la possibilità per ogni consigliere regionale e per chi ha lavorato in quest’Aula di effettuare un test molecolare su base volontaria, qui in Consiglio regionale”, ha risposto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. “Faremo uno screening che mi auguro possa essere ampio, domani vi arriverà una mail con le istruzioni. Rispetto ai contatti dell’assessore – ha spiegato ancora Fermi – c’è un protocollo che verrà seguito. Non c’è motivo per non stare in Aula”