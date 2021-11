Irrompe l’inverno

Perturbazione in transito sull'Italia con temperature in netto calo ovunque e gelate mattutine sulle pianure del nord. Migliora da martedì.

L’arrivo sull’Italia di una perturbazione dal Nord Atlantico, seguita da una massa d’aria molto fredda di origine artica, darà luogo ad una fase di tempo invernale, con un brusco calo termico che dalle regioni del Nord si estenderà entro domani sera fino alla Sicilia.Un generale miglioramento si avrà nella giornata di martedì, ma i rasserenamenti previsti dopo il transito del fronte perturbato favoriranno il rischio di gelate anche in pianura domani mattina al Nord e nella notte seguente localmente anche al Centro.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Sulle regioni di Nord-Ovest tendenza a graduali schiarite con nubi più persistenti sulle Alpi di confine e qualche nevicata in quelle della Valle d’Aosta. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio anche in Emilia Romagna e parziali schiarite lungo le coste dell’Adriatico centrale. Temperature in netto calo.



PREVISIONI PER DOMANI, LUNEDÌ 29 NOVEMBRE

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, a parte qualche addensamento sui settori di confine delle Alpi e in Romagna. Temperature in ulteriore diminuzione: minime localmente sottozero in pianura al Nord-Ovest.