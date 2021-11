Mini corteo no green pass a Milano, 100 identificati e 9 denunciati (VIDEO)

Nel corso del pomeriggio a Milano si sono svolti un presidio no green pass con preavviso alla Questura all’Arco della Pace e una manifestazione non autorizzata in piazza Duomo. Da qui circa 150 persone si sono mosse verso corso di Porta Ticinese e la Polizia di Stato, dopo averle bloccate all’altezza di corso San Gottardo, ha identificato 100 persone delle quali 9 saranno denunciate per manifestazione non preavvisata, violenza privata e interruzione di servizio pubblico. Sono in corso ulteriori accertamenti, informa una nota della Questura, nei confronti dei partecipanti alla manifestazione non preavvisata per eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria e per sanzioni amministrative, anche per il mancato utilizzo delle mascherine. Nelle chat no green pass rilanciavano volantini virtuali chiamando a raccolta un milione di persone. E’ andata un po’ diversamente.

Polizia e carabinieri fermano alcuni manifestanti. Le immagini di Local Team