Scuole e maestri di sci, ristori Covid per 6 milioni in Lombardia

“Sono 61 le scuole di sci lombarde e 1.414 i maestri che hanno richiesto e otterranno i ristori Covid per le chiusure dello scorso anno”. Ad anticiparlo è Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, commentando i primi dati relativi allo specifico avviso di sostegno. “Con 6 milioni di euro a fondo perduto – sottolinea il pluricampione olimpico – forniremo un supporto concreto per la ripartenza a tante realtà lombarde, spesso d’eccellenza, che l’inverno passato sono state messe in difficoltà dalle mancate aperture al pubblico degli impianti sciistici, causa Covid”. “L’insegnamento dello sci – aggiunge Rossi – oltre a essere essenziale per l’avviamento allo sport di tantissimi bambini, ragazzi e adulti, è fonte di reddito, diretta e indiretta, per decine di migliaia di persone”. “Con questa misura – prosegue – la Giunta si conferma con determinazione al fianco dei maestri e delle scuole sci lombarde per organizzare al meglio la nuova stagione invernale che, grazie al successo della campagna vaccinale lombarda, speriamo possa partire a dicembre e procedere senza intoppi sino al prossimo aprile”. “Le somme – chiarisce – arriveranno ai beneficiari in tempi rapidi e in unica tranche”. L’elenco completo delle Scuole di sci beneficiarie del contributo e delle cifre erogate sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mentre per ragioni di privacy non sarà resa pubblica la lista dei nominativi dei maestri di sci. Questi potranno consultare il Portale regionale dei bandi Bandionline per conoscere l’entità del contributo assegnato.