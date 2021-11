Ragazzo rapinato su un treno, presi tre minorenni

I carabinieri di Gorgonzola e di Pioltello, nel Milanese, hanno arrestato 3 minorenni di 14 e 15 anni, incensurati, per rapina aggravata in concorso. L’indagine, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano, è stata avviata lo scorso 15 novembre, quando, dopo una rapina commessa ai danni di un 19enne, a bordo di un treno, era stato arrestato in flagranza di reato un 18enne egiziano. Le successive indagini hanno consentito di identificare i complici, poi riconosciuti dalla vittima, nonché di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a loro carico. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire che i giovani malviventi, dopo aver avvicinato la vittima e sotto la minaccia di un coltello, si erano fatti consegnare il telefono cellulare, le carte di credito, denaro contante ed altri effetti personali, per poi fuggire a piedi. Gli arrestati sono stati portati al Beccaria di Milano.