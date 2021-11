Violenza alle donne, uno striscione per le donne afghane a Palazzo Marino

Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza dell’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, della delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere Elena Lattuada e della presidente della Commissione consiliare Pari opportunità e diritti civili Diana De Marchi, è stato esposto a Palazzo Marino lo striscione “Milano con le donne afghane” per esprimere vicinanza alle donne afghane, vittime di una pesante soppressione della libertà dopo l’occupazione talebana del Paese.

In questo modo il Comune e la città si schierano dalla parte delle bambine, delle ragazze e delle donne che sono costrette a vivere una situazione così difficile.