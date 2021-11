Truffe agli anziani, De Corato, non aprite la porta agli sconosciuti

“Non aprite la porta a chi vi sembra sospetto”. E’ questo l’appello che Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia rivolge soprattutto agli anziani. Dopo l’ennesima truffa avvenuta a Milano a discapito di due coniugi ottantenni raggirati da un finto medico, l’assessore Riccardo De Corato ricorda che “il periodo delle festività come il Natale risveglia i truffatori. Per questo – sottolinea – è necessario prestare la massima attenzione e ad esempio non aprire la porta agli sconosciuti”. “Regione Lombardia – aggiunge – continua la campagna mediatica televisiva per sensibilizzare i ‘nonni’: per ogni situazione sospetta chiamare il 112 e rivolgersi alle Forze dell’ordine”. La campagna di sensibilizzazione di Regione Lombardia andrà avanti fino a fine anno.