Travolto in tangenziale, gli amici indagati per omissione di soccorso

Si sono presentati spontaneamente i quattro amici che erano con Isac Beriani, il ragazzo di 20 anni travolto e ucciso mentre faceva flessioni in piena notte sulla tangenziale est di Milano; hanno confermato che si è trattato di una "bravata" tra ubriachi e di essere ripartiti dopo l'investimento per "paura".

Sono indagati per omissione di soccorso i quattro giovani che erano in macchina con Isac Djanel Beriani, il 20enne travolto da un’auto e morto domenica notte nella Tangenziale est di Milano dopo un gioco finito male. I ragazzi, tutti coetanei della vittima e che si sono allontanati dopo avere assistito all’incidente, si sono presentati spontaneamente agli investigatori; hanno raccontato di essere ripartiti “per paura”. Hanno confermato che Beriani si sarebbe messo a fare le flessioni in mezzo alla strada prima di essere investito da un’auto. Nell’inchiesta c’è un quinto indagato, il 21enne che era alla guida del veicolo che ha investito il giovane e che è accusato di omicidio stradale.