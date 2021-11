“Ruote nella storia”, auto d’epoca tra Milano e l’Autodromo di Monza

Viaggio nella Milano motoristica che fu per i cento equipaggi che hanno partecipato alla tappa milanese di “Ruote nella Storia 2021”, tour dedicato agli appassionati di auto d’epoca che Automobile Club d’Italia porta in tutta la Penisola.

Viaggio nella Milano motoristica che fu per i cento equipaggi che ieri hanno partecipato alla tappa milanese di “Ruote nella Storia 2021”, tour di raduni e incontri culturali dedicato agli appassionati di auto d’epoca che Automobile Club d’Italia porta in tutta la Penisola.

L’appuntamento, organizzato da Aci Storico e da Automobile Club Milano, è una delle manifestazioni di contorno del “World Rally Championship 2021” in corso all’Autodromo Nazionale Monza e che oggi assegnerà i titoli iridati. Prima di raggiungere la Villa Reale di Monza e l’Autodromo, per l’atto finale del “WRC 2021”, le vetture sono partite dalla sede di Automobile Club Milano, lato via Marina, per poi transitare davanti ai numerosi siti automobilistici scomparsi del capoluogo lombardo, marchi che hanno scritto la storia dell’automobilismo: Edoardo Bianchi, Camona Giussani Turrinelli, Zagato, Pirelli, Peugeot, Prinetti e Stucchi, Carrozzeria Castagna, Isotta Fraschini, Alfa Romeo, Citroën e davanti al monumento intitolato ad Alberto Ascari e donato da Automobile Club Milano al capoluogo lombardo.