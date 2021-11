Milano, no green pass: centinaia di identificati e raffica di sanzioni [VIDEO]

Corteo no green spento sul nascere a Milano dalla presenza massiccia di forze dell’ordine che hanno blindato piazza Fontana. E in serata le persone identificate sono salite a 257, come informa una nota della Questura. Alcune centinaia di manifestanti sono stati circondati in piazza Duomo. Impossibile muoversi in corteo.

Si sono registrate “sporadiche intemperanze” di alcuni manifestanti, afferma la polizia. Oltre al gran numero di identificati gli agenti hanno denunciato in stato di libertà due milanesi: un 57enne per la resistenza a pubblico ufficiale e un 62enne per resistenza e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Sono state, inoltre, comminate 49 sanzioni amministrative per occupazione di aree urbane, emessi 31 ordini di allontanamento e avviato il procedimento per l’emissione di due Daspo Urbani.