Studenti, blitz sotto il palazzo della Regione

le 6.30 di stamattina hannoorganizzato un blitz presso la sede di Regione Lombardia, bloccando l’entrata.

“Abbiamo voluto aprire la giornata in questo modo per mandare un forte segnale a Regione Lombardia e alle istituzioni tutte: senza un confronto reale con chi vive la scuola non ci sarà mai un vero diritto allo studio. Quando ci riceverà l’Assessore Sala?”dichiara Ludovico Di Muzio coordinatore regionale dell’Unione degli Studenti Lombardia.Gli studenti e le studentesse, infatti, hanno richiesto all’Assessore all’Istruzione e Università Sala un incontro per avere voce in capitolo sulla legge di bilancio regionale. “Servono

più investimenti – commenta Beatrice Colombo di Rete della Conoscenza Milano – sul diritto allo studio scolastico e universitario. Gli idonei non beneficiari sono anche quest’anno troppi: dopo quello che abbiamo vissuto dai lockdown ad oggi è ora di discuterne seriamente”.

“Regione da ormai anni litiga con il Governo sulla responsabilità rispetto al diritto allo studio universitario, lasciando scoperti ben il 10% degli studenti idonei – dichiara Nicola Tessitore studente della Statale – è inaccettabile che ancora oggi il diritto allo studio sia un diritto per pochi. La legge di bilancio nazionale non prevede un centesimo per gli studenti, quella regionale? Quando il governo intenderà ascoltare la voce dei giovani?”.

Stamattia è in programma un corteo da Largo Cairoli a Palazzo Marino.

Nel resto della Regione mobilitazioni anche a Brescia, Bergamo, Como, Monza, Vimercate, Merate.

