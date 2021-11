Rozzano, ubriaca alla guida investe passeggino

I piccoli, un maschio e una femmina di 2 e 3 anni, stavano attraversando sulle strisce a Rozzano (Mi); per fortuna non sono gravi.

Una cinquantenne che guidava ubriaca è stata denunciata a piede libero dalla polizia locale di Rozzano, nel Milanese, dopo che ha investito una mamma con i due figli nel passeggino che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in viale Lazio. L’incidente è avvenuto mercoledì sera intorno alle 19.15. La Renault Clio nera guidata dalla donna ha centrato il passeggino scaraventando a terra i due bambini, un maschio e una femmina di 2 e 3 anni. I piccoli sono stati trasportati alla clinica De Marchi di Milano dal personale del 118 non in gravi condizioni.