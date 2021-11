Debutta il 25 novembre al Teatro Spazio Tertulliano di Milano lo spettacolo dedicato alla figura controversa della Maddalena che nel corso dei secoli è stata vista come discepola prediletta, ora sposa di Gesù, ora come peccatrice penitente, prostituita ambigua e sensuale.

Debutta in prima nazionale il 25 novembre al Teatro Spazio Tertulliano di Milano “L’enigma della Maddalena – Tra peccato e santità”, il nuovo spettacolo di Paola Giacometti, in duplice veste di autrice e interprete, diretta da Luca Ligato. Il monologo esplora questa figura così controversa, basandosi su un’accurata ricerca dell’autrice tra Vangeli e Vangeli apocrifi. In scena vediamo una donna che trascorre gli ultimi anni della vita in solitudine e cerca di fare un bilancio della propria esistenza e sul suo legame con Cristo. È davvero esistita una storia d’amore tra Maddalena e Gesù? Chi era davvero Maria Maddalena, figura poliforme, che nel corso dei secoli si è insinuata nell’immaginario, ora come discepola prediletta, ora sposa di Gesù, ora come peccatrice penitente, prostituita ambigua e sensuale capace di sedurre gli uomini e la loro arte? Quanto poco sappiamo di lei rispetto a quanto invece abbiamo immaginato?! È davvero lei a ricevere da Yeshua il messaggio segreto: “la rivelazione”? È lei la “discepola tra i discepoli”? Divenuta il simbolo di quella femminilità indipendente che destabilizza le nostre certezze e per questo spaventa, Maddalena dovrà quindi essere confinata, schiacciata e demonizzata.

Il debutto de L’enigma della Maddalena assume in tal senso un significato simbolico importante, perché avviene proprio il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dal 25 al 28 novembre

L’ENIGMA DELLA MADDALENA – Tra peccato e santità

di e con Paola Giacometti

Regia Luca Ligato

Scenografia Giovanna Angeli

Produzione Teatro Spazio Tertulliano

Durata: 75 minuti

Orari spettacoli: da giovedì a sabato ore 20:30 – Domenica ore 16:30

Teatro Spazio Tertulliano Via Tertulliano 70, Milano

MM3 Lodi – Bus 90, 91, 93, 84 – Tram 16

Biglietti: Intero 16,00 € – Over 60 11,00 € – Under 26 10,00 € – Scuole 8,00 € – Operatori 5,00 €