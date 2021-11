E' successo in via Don Sturzo

Un senzatetto di 60 anni, straniero, è stato trovato morto ieri pomeriggio sotto i portici del palazzo Axa in via don Sturzo a Milano. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e i carabinieri che però non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Ancora da accertare le cause della morte, dovute probabilmente a varie patologie.