Serra di marijuana in casa, arriva la polizia e spranga la porta

Per entrare in casa dell'uomo, a Monza, polizia e carabinieri hanno chiesto l'intervendo dei Vigili del Fuoco.

Un uomo è stato arrestato a Monza dalla Polizia per coltivazione e produzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Quando polizia e carabinieri hanno cercato di farsi aprire la porta, l’uomo, per tutta risposta, la ha sprangata. Apparentemente fuori controllo, forse per abusi di sostanze o alcol, l’uomo aveva poco prima lanciato diversi oggetti dalla finestra, facendo scattare la telefonata dei vicini. Per accedere al suo appartamento le forze dell’ordine hanno dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto di forza la porta di ingresso. Armato di coltello, l’uomo è stato disarmato e bloccato. Nel suo appartamento la Polizia ha trovato una stanza trasformata in serra per la coltivazione di marijuana, con 21 piante alte oltre un metro, che gli sono valse le manette.