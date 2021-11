Fontana, la situazione Covid peggiora ma nessuna nuova restrizione

“Non si devono applicare nuove restrizioni”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’ipotesi di un eventuale lockdown solo per i non vaccinati. “I numeri della nostra regione stanno leggermente peggiorando, ma grazie al cielo siamo lontani dal dover applicare ulteriori chiusure o ulteriori restrizioni – ha aggiunto -. Per nessuno restrizioni, ma nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare, si dovrebbe tutelare l’impegno e la determinazione con cui più di 8 milioni di cittadini lombardi si sono sottoposti alla vaccinazione”.