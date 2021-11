Bormio, dal 27 novembre riparte la stagione invernale

Riprendiamoci la neve. Lo spettacolo del Parco Nazionale dello Stelvio permette agli amanti della montagna di godersi i magnifici paesaggi imbiancati di Santa Caterina Valfurva, gli emozionanti dislivelli di Bormio (da Bormio 3000 al paese, per 1800 metri di puro divertimento), le piste facili e soleggiate di Cima Piazzi-San Colombano (perfette per tutta la famiglia) e infine di chiudere la giornata con un tuffo nelle calde acque termali dei tre stabilimenti del territorio, ovvero Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e Bagni Vecchi.

Finalmente quest’anno ripartono le stagioni invernali e a Bormio tutto è pronto, con un’offerta variegata e completa come di consueto e tante promozioni. Per il 27 novembre sono fissate le riaperture degli impianti di Bormio e di Santa Caterina, mentre Cima Piazzi riapre il 4 dicembre e il 18 dicembre completa l’offerta anche l’impianto di San Colombano. Fino ad aprile si scia e non solo… Bormio è stata ufficialmente destinata ad essere la meta per le gare di sci alpinismo delle Olimpiadi invernali del 2026, ma nel frattempo sono tante le occasioni per gli appassionati di assistere alle gare di sci: come le gare di Coppa Italia ed Europa o le FIS Ski World Cup.

Ci saranno poi gli appuntamenti con lo sci notturno, i mercatini di Natale, mentre l’offerta family si amplia con il Family Bob di Cima Piazzi.

Le promozioni del comprensorio di Bormio con uno skipass unico.

In famiglia o in compagnia, la settimana bianca a Bormio è anche conveniente. I tre comprensori, Santa Caterina Valfurva, Bormio e Cima Piazzi-San Colombano, sono tutti inclusi nel Bormio Skipass, la tessera comprensoriale unica. Inoltre, per le famiglie è applicato il 10% di sconto a partire da 5 giorni consecutivi per nuclei familiari composti da minimo 3 persone – minimo un genitore e Junior (nati tra il 2006 ed il 2013) – a partire dal 5° skipass verrà riconosciuto uno sconto del 40 % sulla tariffa ridotta di listino. Se invece la famiglia ha un bambino nato dal 2014 in poi, si può optare per l’offerta Baby: il genitore acquista uno skipass (con validità dai 3 ai 21 giorni consecutivi) ed il bambino avrà uno skipass completamente gratuito dietro la presentazione di un documento anagrafico valido. Lo Skipass baby free è nominativo con foto. Le offerte non sono cumulabili tra loro, né con altre promozioni attive contemporaneamente e dall’offerta è escluso il periodo natalizio dal 25/12/2021 al 07/01/2022. Ma non è finita qui, con lo Speciale Gruppi si può accedere a tariffe agevolate, con sconti dal 5% in su, a partire da gruppi di venti persone, anche in questo caso è escluso il periodo natalizio. Con lo Speciale Studenti, poi, lo sconto arriva addirittura al 15%presentando la tessera universitaria e un documento anagrafico valido (con foto), l’offerta è valida dal 8 gennaio al 1° aprile 2022 e riservata a studenti nati nel 1995 ed anni successivi.

Per prenotazioni e informazioni sulle settimane bianche e sulle offerte promozionali: booking@bormio. eu