Non si è mai arreso Marco Frattini. La sua è una storia di coraggio e resilienza. Quarantacinque anni, residente a Meda, odontoiatra audioleso, maratoneta, ex musicista e titolare del brand iovedodicorsa, colpito anni fa da una malattia in cui ha perso completamente l’udito. Ma sempre “in movimento”. Dopo la corsa, ha ritrovato un’altra sua grande passione: la musica. “Corro come il vento” è il primo singolo di una sua nuova fase creativa musicale, al quale si aggiungeranno 5 nuovi brani inediti in un mix di generi musicali eterogenei, dalla musicalità della disco music fino all’intensità del rock più duro e deciso. Sonorità vivaci, frizzanti, dal ritmo incalzante che vogliono essere caricatura reale e umoristica del mondo podistico. «La mia colonna sonora è ferma al 2006». Quattordici anni fa, a causa di una malattia, Marco ha perso completamente l’udito. Da quando aveva trent’anni, all’improvviso, si è trovato immerso nel silenzio. Un silenzio che arriva da lontano, una decina di anni prima quando, a 19 anni, fu sottoposto al primo intervento d’urgenza per l’asportazione di una massa neoplastica di circa 7 centimetri di diametro con rescissione del nervo acustico di destra e con blocco parziale del nervo facciale destro. «Perdere l’udito a trent’anni non è una tragedia. Non è la cosa che tutti sognano, ma sarebbe andata peggio se per esempio avessi perso la capacità di reagire». Il coraggio, la determinazione e la voglia di vivere pienamente di Marco, si è trasformata in una storia di resilienza attiva in cui il disagio della malattia è diventata una grande opportunità di vita e di lavoro. E’ lui stesso a raccontarci la sua esperienza.

Il running rappresenta la strada maestra di una rinascita che l’ha visto diventare tre volte campione italiano di maratona (2010/11/12) e tre volte campione italiano di cross (2009/10/11) per la «FSSI» («Federazione Sport Sordi Italia»). Alla passione per il running è seguita l’idea del primo social network dedicato alla corsa, l’app «CiaoRunner», nata per condividere la sua passione con gli altri runner. Una passione, la corsa, che è diventata anche una professione con «Iovedodicorsa», il brand di abbigliamento tecnico dedicato al mondo dei runner. I lunghi, insondabili silenzi del running, hanno fatto pian piano riemergere quelle sonorità perdute, eppure a lungo ricercate e coltivate dentro di sé, che oggi si liberano nel suo primo brano musicale “Corro come il vento” che porta alla ribalta Marco compositore, insieme ai Garden Groove, gruppo musicale brianzolo. Come la corsa, nel mondo di Marco la musica ha sempre occupato uno spazio importante. Una passione, prima di tutto un moto dell’anima. Prima di perdere l’udito, Frattini suonava in una boyband, la «classica» rock band formata da amici che faceva musica nel garage sotto casa, e lavorava come fonico. Ma la vita, a volte, non fa sconti. «Ero un bravo fonico e un buon chitarrista – racconta Marco Frattini – La musica è stata per tanto tempo una sorta di riflesso condizionato. Non ho più avuto la possibilità di sentire la melodia di una canzone. Però sentivo le vibrazioni. Ricordare cosa significa suonare uno strumento, imbracciare una chitarra, suonare un pianoforte… ho cercato di riviverlo nella mia testa fino a quando non sono riuscito a riportare alla luce i suoni, le parole, il ritmo! Quel nuovo ritmo che scandisce questa nuova fase della mia vita».

“Corro come il vento” ha dunque il sapore di un’altra conquista, una sfida vinta che prelude ad un’altra tappa su cui Marco si sta impegnando e che necessita la condivisione di tutti. “Corro come il vento“ può essere scaricato dalla sezione Jukebox del sito www.iovedodicorsa.com nell’edizione gratuita, oppure al costo di 16€ con l’acquisto della bandana dedicata “Laguna Veneta” che verrà spedita gratuitamente in tutta Italia. Con l’acquisto della bandana si contribuirà alla creazione del video musicale del brano.