Difende donna molestata a Milano e viene sfregiato

Un ragazzo della Costa d'Avorio è intervenuto per aiutare una donna molestata da un nigeriano in via Mambretti ed è stato ferito alla bocca. Il malvivente è stato arrestato.

È intervenuto per difendere una donna che veniva molestata e l’aggressore lo ha colpito con una bottiglia, sfregiandolo all’altezza della bocca. L’uomo però è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia. È accaduto alle 22 di ieri in via Mambretti, periferia Nord di Milano. Il ferito è un 31enne originario della Costa d’Avorio, regolarmente in Italia, che ha riportato una lesione alla bocca giudicata guaribile in 14 giorni. L’arrestato è un 42enne nigeriano, irregolare e con vari precedenti tra cui la violenza sessuale. La donna invece è fuggita e ha fatto perdere le sue tracce.