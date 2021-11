Tantissime ricette alla scoperta della migliore tradizione palermitana e siciliana raccontate con lo stile inconfondibile e coinvolgente di Giusi Battaglia. È disponibile in tutte le librerie e store digitali “GIUSINA IN CUCINA – LA SICILIA È SERVITA” (Cairo Editore), il primo libro di ricette di GIUSI BATTAGLIA, per tutti “Giusina”, protagonista “Giusina in cucina”, il primo programma televisivo realizzato solo con l’utilizzo di due cellulari,in onda su Food Network.

