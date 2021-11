Spazzaneve in azione e l'appello agli automobilisti: "Strade percorribili solo con catene o gomme da neve".

Nevica senza sosta a Livigno, la località a 1800 metri in alta Valtellina, tanto che le autorità sconsigliano di mettersi in viaggio per evitare problemi con la neve fresca che i mezzi stanno iniziando a spazzare. Le strade sono percorribili solo con catene montate o pneumatici da neve.

Già nei giorni scorsi a Livigno era caduto mezzo metro di neve. Ora, a poche settimane dall’apertura della stagione sciistica, il paesaggio è tipicamente invernale e le piste sono pronte.